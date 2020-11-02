تراند اليوم : مهرجان Chauri Chaur الدولي يختار “روح أليفة” لتمثيل مصر بالمهرجان

أعلن القائمون على مهرجان Chauri Chaur الدولي عن اختيار فيلم “روح أليفة” للعرض الرسمي بالمهرجان المقام في الهند.

ويعد هذا نجاحًا جديدًا للفيلم القصير الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير “خاص بالحيوانات” ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا.

كما وصل الفيلم إلى النهائيات بمهرجان أفلام أوروبا الشرقية المقام برومانيا، كما وصل الفيلم إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن ، كما سيعرض الفيلم في Lisbon Film Rendezvous بالبرتغال في يونيو المقبل.

ويدور الفيلم حول حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة،

ويذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج نسمة نور الدين وعلي قطب، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبد الرحمن.