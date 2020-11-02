تراند اليوم : محمد ثروت لظافر العابدين.. “عملتها قبلك”- إتفرج

بطريقة ساخرة، نشر الفنان محمد ثروت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمزح بها مع الفنان التونسي ظافر العابدين.

ثروت نشر صورة له عبر حسابه على Instagram وهو يقدم شخصية مصاص الدماء، بعد أن كشف الفنان ظافر العابدين أنه سيقدم شخصية مصاص دماء في عمل فني جديد.

وعلق محمد ثروت على الصورة: عملتها قبلك”، وكتب تعليق أخر اسفل الصورة جاء فيه: ” هندخل على شغل بعض يا أبو الظوافر؟”.

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ومن ناحية أخرى، طرحت منصة شاهد VIP البرومو الرسمي لفيلم “خط دم” الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين.

“خط دم” أول فيلم رعب عربي عن مصاصي الدماء، ويعرض حصريا على “شاهد VIP” بدءًا من 30 أكتوبر الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد طرحه في السينمات.

على صعيد آخر، ينتظر محمد ثروت عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎.‎