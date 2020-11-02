تراند اليوم : وائل الإبراشي بيدي موعظة للفنانين : هتروحوا فين من ربنا

علق الإعلامي وائل الإبراشي على الجدل المثار بسبب إطلالات بعض النجوم على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

أوضح الإبراشي خلال برنامج “التاسعة” الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية، أن ما سيسأل عليه الفنان في نهاية مسيرته، هو حصيلة أعماله الجيدة التي قدمها وليس ملابسه أو حركاته، قائلا: “اللي هتسأل عليه في النهاية ما قدمته.. محدش قال هي فساتين فاتين حمامة أو بدل رشدي أباظة في المهرجان عاملة إيه.. مهم اه تلبس وتهتم.. لكن المفروض نلاقي فيلم فلانة أو مسلسل فلانة اللي مسيطر على المشهد مش فستانها”.

تابع: “في حد كده بيبقا كل حصيلته إنه يعمل فستان يعمل ضجة أو عمل حركة تعمل ضجة وبس.. رامز أمير بيقول أنا بلعب تايكوندو يبقا تلعبه في ساحة التايكوندو.. بتلعب ملاكمة تبقا في ساحة الملاكمة.. مش هروح مهرجان واضرب لي خمسة ستة وأقول أصل أنا بلعب ملاكمة”.

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وشدد الإبراشي على أن حركات لفت للانتباه سواء بالفساتين أو التصرفات الغريبة أصبحت السمة الأساسية في المهرجانات، قائلا: “المسألة أصبحت ظاهرة.. مفيش حد بيقول إنه الناس متلبسش الفساتين الأنيقة لكن لما يبقا الفستان معمول عشان يعمل ضجة بسبب إنه ربع فستان أو إن مبين أجزاء كبيرة من الجسد يبقا ده له هدف تاني.. والفنان والفنانة هيحساب على حصيلة أعماله الفنية مش حصيلة فساتينه.. لفت الانتباه بيخلي حصيلتك هي شوية فساتين.. خلي فيلمك يعلم ضجة مش فستانك.. لأنه ما أسهل عمل ضجة بالفساتين العارية”.

كانت قد انتهت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم السبت 31 أكتوبر، وشهد المهرجان حضور كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.