تراند اليوم : نبيل الحلفاوي يطالب بعقوبات غير تقليدية لـ”طفل المرور”.. شاهد

علّق الفنان نبيل الحلفاوي على أنباء القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طفل المرور”، و3 من أصدقائه؛ بتهمة التنمر على رجل شرطة؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون فيه ويتلفظون بألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.

كتب الحلفاوي عبر حسابه على Twitter: “موضوع الطفل فاسد الخلق يوضح أن مخالفة القانون تتضمن حالات (لصغار وكبار) لا تكفي فيها الغرامة المالية، وفي نفس الوقت يكون الحبس أو السجن أقسي مما تستدعيه الحالة.. لم لايوسع المشرع من سلطة القاضي لتوقيع عقوبات غيرتقليدية تتناسب مع كل حالة وتحقق الردع المناسب كما نرى في المحاكم الأمريكية؟”.

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كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طفل المرور”، و3 من أصدقائه؛ بتهمة التنمر على رجل شرطة؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون فيه ويتلفظون بألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.

جاء إجراء القبض بعد أن أخلت النيابة العامة سبيل الطفل أمس، بعد أن أخذت تعهدا على أسرته بحسن رعايته وإخضاعه لجلسات تعديل سلوك.

كانت “النيابة العامة” كلفت مختصا اجتماعيا “بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة” بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.