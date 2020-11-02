تراند اليوم : ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة.. شاهد

حرصت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل على إحياء ذكرى ميلاده الـ74 بكلمات مؤثرة.

وكتبت رشا عبر حسابها الرسمي بموقع Facebook:”النهارده عيد ميلادك، وحشتني ماسكة إيدك لإيدي، ووحشني الإحساس بالأمان لمجرد معرفتي بوجودك حواليا”.

وتابعت:”كل يوم بيعدي عليا وجعي بيزيد، علشان بعرف قد ايه أنا وحيدة وضعيفة وقليلة الحيلة من غيرك، وقد إيه إن الظهر والسند كانوا مهمين قوي، بس ماكنتش أعرف قيمتهم إلا لما سيبتني أواجه الدنيا من غيرك، ولما بقع مش بلاقي حد حتى أشتكي له”.

وأنهت كتابتها:”وحشني صوتك وأنت بتناديني، وحشتني نظرتك وأنت بتحذرني من غلط، وحشتني مواعظك وحكمك، وحشتني نصايحك توجيهك ليا، بابا أنت بتوحشني باستمرار، وصعب قوي حتى أعرف أتناساك، الله يرحمك، كل سنة وأنت طيب يا حب عمري”.

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يشار إلى أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015.

كان آخر أعمال سامي العدل مسلسل “حارة اليهود” مع إياد نصار ومنة شلبي ومسلسل “بين السرايات” وعرضا خلال رمضان 2015.