تراند اليوم : سندريلا الشاشة العربية تضع دانا حمدان بموقف محرج مع الجمهور – إتفرج

انتقادات عديدة وجهت للفنانة دانا حمدان، بسبب تقليدها للفنانة الراحلة سعاد حسني، في بعض إطلالاتها الشهيرة.

نشرت دانا عبر حسابها على Instagram، صورا تقلد فيها السندريلا في ملابسها وطريقة ضحكها، وعلقت كاتبة: “بحبها ومين ما يحبهاش الله يرحمها ممثلة مبدعة وقدرت تقدم أدوار سابت فينا كلنا أثر وفي الذاكرة”.

وردا على انتقاد أحد المتابعين الذي كتب: “بيظلم نفسه اللي يحط نفسه جنب السندريلا”، ردت دانا: “وأنا راضية بالظلم دا”.

دانا حمدان ممثلة ومصممة أزياء أردنية من أصل فلسطيني، شاركت في العديد من الأعمال الفنية مثل “العراف” و”شطرنج” و”الحصان الأسود” و”ريح المدام”، وهي شقيقة الفنانتين مي سليم وميس حمدان.