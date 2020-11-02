صور.. لهذا السبب نسرين إمام تعتذر لدرة

رنا صلاح الدين - اعتذرت الفنانة نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للفنانة درة، وذلك بعدما احتفلت درة بعقد قرآنها اليوم الاثنين على رجل الأعمال المهندس المعماري هاني سعد.

نسرين اعتذرت لدرة بسبب عدم مقدرتها على السفر لمدينة الجونة لحضور حفل الزفاف، حيث قامت نسرين بوضع خاصية استوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونشرت خلالها صور درة برفقة زوجها هاني سعد، وعلقت عليها كاتبة: "كان نفسي أكون معاكي حبيبتي بس غصب عني.. ألف مليون مبروك حبايبي ربنا يسعدكوا ويبارك يارب"، وحرصت درة على إعادة نشر الاستوري عبر صفحتها على انستجرام.

نسرين إمام تعتذر لدرة

واحتفلت اليوم الفنانة درة بعقد قرآنها وزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد الفنادق الذي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس في مدينة الجونة، وارتدت فستانا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، التي قامت درة بتوجيه دعوة حفل الزفاف لهم.

Advertisements

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

وقامت درة بنشر صور لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد

يذكر أن درة نفت في بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ما تردد ويفيد بعقد قرانها، وأكدت حينها أن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، حيث إنها كانت متواجدة في القاهرة، وبعد ذلك سافرت إلى الجونة لحضور فاعليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

درة وزوجها هاني سعد

درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد