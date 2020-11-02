بالصور.. أحمد سعد يحيي حفل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفلا غنائيا كبيرا لصالح نقابة المهن العلمية، بحديقة أحد الفنادق الكبرى في برج العرب بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الجمهور خاصة من الشباب.

احمد سعد

وحضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبدالمنعم، وبمجرد صعوده على المسرح تعالت صيحات الترحيب، وحرص الفنان على توجيه كلمة شكر للجمهور ولأهل الاسكندرية.

احمد سعد

سعد قدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه، ومنها: "بحبك يا صاحبي"، و"ابن الأصول" ، و"الجدعنه" ، و"يا تمر حنه"، وغيرها، وقد استمر الحفل ما يقرب من الساعتين.

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احمد سعد

وكان الفنان المصري أحمد سعد قد أعلن مؤخرا عن دويتو غنائي سيجمعه بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قريبا.

سعد نشر صورة جمعته بالفنان هاني شاكر من الكواليس، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: " انتظروني مع امير الغناء العربى #هاني_شاكر فى اقوي الأعمال الفنية #قريبا".

احمد سعد