صور| دانا حمدان ترد على انتقادات مقارنتها بـ سعاد حسني: "راضية بالظلم"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان، جمهورها بصور ظهرت من خلالها وهي تقلد النجمة الراحلة سعاد حسني، نظرًا لحبها الشديد لها.

ونشرت دانا، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" بحبها ومين ما يحبهاش الله يرحمها ممثلة مبدعة وقدرت تقدم ادوار سابت فينا كلنا اثر وفي الذاكره. اللي بيعلق بالمقارنه انا ما بقارنش نفسي بحد انا بقول اني بحبها كفنانه قدوه يا ريت نهدى شويه وبلاش تعليقات مالهاش لازمة في_حب_السندريلا

دانا حمدان

وانقسم المتابعين إلى مؤيد ومعارض، فمنهم من رأى أن هناك شبه بينهما وآخرون انتقدونها وأكدوا أنها لا تشبهها على الإطلاق ولا توجد مقارنة.

دانا حمدان

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وكتب أحدهم تعليقًا قال فيه:" بيظلم نفسه اللي يحط نفسه جنب السندريلا"، لترد عليه قائلة:"وأنا راضية بالظلم دا".

دانا حمدان

وكانت دانا حمدان، قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ميس حمدان، والذي وافق السبت الماضي.

دانا نشرت مجموعة صور جمعتها بميس، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة لها، بقولها: " كل سنه وانت طيبه وسعيده ومحققة كل حاجة نفسك فيها يا اجدع احت في الدنيا كلها بحبك بحبك بحبك".