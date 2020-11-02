أصالة في أحدث ظهور مع شقيقها:"ما أزعل من شي ولا على أي شي"

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة السورية أصالة نصري، جمهورها بصورة مع شقيقها أنس، حازت إعجاب متابعيها فور نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت أصالة على الصورة قائلة:"أشياء بسيطه مجموعها أنا .. كون قريبه روحاً وكيان .. ورده بشَعري ..أكله أعملها كلّ يوم لعيلتي ..أشعل شمعي .. رتّب غرفة قعدتي .. أحكي مع أصحابي .. غنّي متل مابدّي .. أحضن حنّ ماأتعب منّ إنّي كتير بهتمّ".

وتابعت:"وأحلى هديه إجتني بهالسنه الكبيسه الّلي أنا كمان شفت غرايبها أكتر منّ غيري إنّي ماأزعل منّ شي ولا على أيّ شي .. وماأظلم حزني لأنّه ممكن يكون فيه كلّ الفرح .. حضن سندي بيطمنّي وبوسه من ولادي بتزيّن دنيتي .. نهاركم سعيد حبايبي".

اصالة

Advertisements

على جانب آخر حسمت الفنانة اصالة قرارها النهائي بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت أنها لن تتزوج مرة ثالثة.

الفنانة السورية أكدت أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة قرار نهائي لا رجعة فيه، نافية أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقا وأخا ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها رجل وهو والدها.

وكشفت أصالة أن العمل على إصدار ألبومها "لا تستسلم" كان منقذا لها في أصعب مراحل حياتها على الإطلاق،حيث كان ذلك في بداية انفصالها وأوج ألمها وصدمتها، فقد كانت تبحث عن الهروب بأي طريقة، وكان فنها وعملها أفضل هروب، لافتة إلى أن الألبوم أنقذها من الظروف الصعبة التي فضتها أزمة كورونا.