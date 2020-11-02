صور.. هاني سلامة ومحمد نور يساندون مؤمن زكريا في افتتاح مطعمه

رنا صلاح الدين - حرص الفنان هاني سلامة والمطرب محمد نورعلى مساندة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، حيث قاموا بتلبية دعوته بحضورهم في افتتاح مطعمه، الذي قام بافتتاحه في منطقة التجمع الخامس، والذي يقدم المأكولات البحرية.

النجوم في افتتاح مطعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا

كما حضر حفل الافتتاح الداعية الديني خالد الجندي، ولاعب نادي الزمالك المعتزل عمرو زكي، إضافة إلى حضور عدد كبير من نجوم المجتمع في كافة المجالات.

النجوم في افتتاح مطعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا

وحرص هاني سلامة ومحمد نور على تلبية طلبات الحاضرين لحفل الافتتاح في التقاط الصور التذكارية معهم.

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النجوم في افتتاح مطعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا

يذكر أن هناك عدد كبير من نجوم الفن قاموا بمساندة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا بعد أزمة مرضه، ولعل أبرزهم الفنان تامر حسني، الذي قام بإهدائه أغنية بعنوان "مش لوحدك"، وظهر فيها عدد من زملاء مؤمن زكريا من اللاعبين.

النجوم في افتتاح مطعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا

النجوم في افتتاح مطعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا