فن ومشاهير

صور.. شاهد ابنة سهير البابلي نسخة طبق الأصل من والدتها

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رنا صلاح الدين - حرصت نيفين نجلة الفنانة سهير البابلي على الذهاب لجمعية "أبناء فناني مصر"، حيث ذهبت أمس الأحد إلى مقر الجمعية، وقامت بإستلام إستمارة الإنضمام للجمعية، من أجل توقيع الفنانة سهير البابلي عليها.

3b64eeceba.jpgابنة سهير البابلي في جمعية أبناء فناني مصر

وقامت الصفحة الرسمية لجمعية "أبناء فناني مصر" عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بنشر صور لنيفين أثناء زيارتها لمقر الجمعية برفقة نجلتها، وكتب على البوست: "حضر اليوم و شرفونا إلي مقر جمعية أبناء فناني مصر.. السيده/ نيفين.. ابنة الفنانه القديرة/ سهير البابلي .... و معها ابنتها (حفيدة القديرة) السيدة/ سهير.. بحضور المستشار/ ماضي توفيق الدقن رئيس المجلس.. و السيدة/ إيمان محمد شوقي سكرتير عام الجمعية لإستلام إستمارة العضوية .... لًتوقيع القديرة/ سهير البابلي علي إستمارة العضوية.. سعدنا بحضورهم وانضمام الفنانه القديرة/ سهير البابلي .... لجمعية أبناء فناني مصر".

3f21233696.jpgابنة سهير البابلي في جمعية أبناء فناني مصر

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والملفت في الصور التي قامت صفحة جمعية أبناء مصر بنشرها عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بهم، هو التشابه الكبير بين نيفين ووالدتها الفنانة سهير البابلي، حيث تشعر وكأنها نسخة طبقة الأصل من الفنانة الكبيرة.

b98f68816f.jpgابنة سهير البابلي في جمعية أبناء فناني مصر

يذكر أن أخر عمل قدمته الفنانة سهير البابلي كان مسلسل "قانون سوسكا"، الذي عرض في عام 2016، وشارك في بطولته كلا من الفنانين، الراحل عزت أبو عوف، ورامي غيط، وآخرين، ومن تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.

39f13d16b0.jpgابنة سهير البابلي في جمعية أبناء فناني مصر

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