يوما واحدا وينتهي أحمد أدم من تصوير "طالع مطلع"

رنا صلاح الدين - أكد محمد نبوي مؤلف فيلم "طالع مطلع"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أدم والفنانة رزان مغربي، إنه يتبقى لهم يوما واحدا ويتم الإنتهاء من تصويره بالكامل.

وأضاف نبوي في تصريح خاص لموقع الخليج 365 وأكد أن هذا اليوم سيتم السفر خارج القاهرة لتصويره، مشيرا إلى أن مخرج العمل أكرم فريد قرر أن يكون السفر إلى مدينة الأسكندرية، وذلك ليتم التصوير داخل نادي اليخت هناك، أو الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن العمل يقوم مخرجه حاليا بالإنتهاء من مراحل مونتاجه ومكساجه، بحيث يكون متبقي له في المونتاج اليوم المتبقي في التصوير فقط، وذلك لرغبته في أن يكون العمل جاهزا للعرض بمجرد إنتهاء تصويره.

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وكان الفنان أحمد أدم انتهى من تصوير أغلب مشاهد فيلمه "طالع مطلع" في فصل الصيف، وطلب بعد ذلك من مخرج العمل أن يوقف تصويره حتى ندخل في الأيام الأولى من الشتاء، وذلك لأن أحداث العمل بالكامل تدور في فصل الشتاء، وهذا يتطلب ظهورهم بملابس شتوية، وعانى أدم كثيرا من ذلك أثناء تصوير العمل في فصل الصيف.

فيلم "طالع مطلع" يشارك في بطولته إلى جوار أحمد أدم، الفنان محسن محي الدين والفنانة اللبنانية رزان مغربي، وآخرين، والعمل قصة لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، ومن إخراج أكرم فريد.

يذكر إن فيلم "طالع مطلع" كان يحمل أسم "صابر وراضي"، إلا إن فريق عمله قرر تغيير إسمه، وأرسل الأسم الجديد للرقابة على المصنفات الفنية، ومن المقرر أن يقومون بإعلان الأسم الجديد بعد إعتماد الأسم من قبل الرقابة.