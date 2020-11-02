صور| بالأحضان والقبلات.. ريهام أيمن تستقبل زوجها شريف مزي بعد عودته من الجونة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن جمهورها بمجموعة صور ترصد استقبالها الحار لزوجها الفنان شريف رمزي، بعد عودته من الجونة، حيث كان متواجدا هناك لحضور فعاليات المهرجان.

ريهام ايمن وشريف رمزي

ريهام أيمن وشريف مزي ظهرا في الصور وهما يتبادلان الأحضان والقبلات بحرارة شديدة، مما كشف عن قوة مشاعر الحب التي تربطهما.

ريهام ايمن وشريف رمزي

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الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "نعم أنا سأكون حزينة عندما تبتعد عني، لكني أتمنى أن تكون سعيد بعد هذه الرحلة، دائما يكون صعب أن تودع الشخص الذي تحبه كثيرا".

ريهام ايمن وشريف رمزي

وكان شريف رمزي قد كشف اثناء تواجده في مهرجان الجونة عن سر عدم حضور زوجته معه، حيث قال: "يهام في البيت لأن الأولاد عندهم مدارسن ابني بياخد كل يوم حرف، فلو مارحش يوم يبقى ضاع منه حرف، وبالتالي ضاعت منه الكلمة كلها واللغة والمستقبل".

ريهام ايمن وشريف رمزي