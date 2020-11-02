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صور| بالأحضان والقبلات.. ريهام أيمن تستقبل زوجها شريف مزي بعد عودته من الجونة

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن جمهورها بمجموعة صور ترصد استقبالها الحار لزوجها الفنان شريف رمزي، بعد عودته من الجونة، حيث كان متواجدا هناك لحضور فعاليات المهرجان.

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ريهام أيمن وشريف مزي ظهرا في الصور وهما يتبادلان الأحضان والقبلات بحرارة شديدة، مما كشف عن قوة مشاعر الحب التي تربطهما.

42615c9239.jpgريهام ايمن وشريف رمزي

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الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "نعم أنا سأكون حزينة عندما تبتعد عني، لكني أتمنى أن تكون سعيد بعد هذه الرحلة، دائما يكون صعب أن تودع الشخص الذي تحبه كثيرا".

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وكان شريف رمزي قد كشف اثناء تواجده في مهرجان الجونة عن سر عدم حضور زوجته معه، حيث قال: "يهام في البيت لأن الأولاد عندهم مدارسن ابني بياخد كل يوم حرف، فلو مارحش يوم يبقى ضاع منه حرف، وبالتالي ضاعت منه الكلمة كلها واللغة والمستقبل".

057e153288.jpgريهام ايمن وشريف رمزي

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