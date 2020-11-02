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رنا صلاح الدين - تحتفل اليوم الاثنين الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، ويقام حفل الزفاف في مدينة الجونة الأن.
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
واقتصر حفل الزفاف على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين منهما، إضافة إلى حضور عدد محدود من الفنانين، التي قامت درة بتوجيه دعوة حفل الزفاف لهم.
وقامت درة بنشر صورتين لها برفقة زوجها هاني سعد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليهم كاتبة: "ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
ويقام حفل الزفاف في أحد الفنادق الذي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويروس في مدينة الجونة، وترتدي درة فستانا بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
يذكر أن درة نفت في بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ما تردد ويفيد بعقد قرانها، وأكدت حينها أن هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، حيث إنها كانت متواجدة في القاهرة، وبعد ذلك سافرت إلى الجونة لحضور فاعليات حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
درة تحتفل بزواجها على رجل الأعمال هاني سعد
درة وزوجها هاني سعد
كانت هذه تفاصيل خبر درة تحتفل بزواجها من هاني سعد.. شاهد الصور الأولى لحفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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