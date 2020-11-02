مدحت العدل يحيى ذكرى ميلاد شقيقه سامي: "وحشتني يا أخويا.. كل سنة وانت في قلبي"

رنا صلاح الدين - أحيا الكاتب مدحت العدل، ذكرى ميلاد شقيقه النجم الراحل سامي العدل، والتي توافق اليوم 2 نوفمبر.

ونشر مدحت صورة للفنان الراحل، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"سامي العدل.. ساعات يبعت ربنا للناس بشرحلوين كلهم إحساس ومتصالحين مع أنفسهم.. لابيهمهم حزنهم قد ما يهمهم يطبطبوا ع الناس".

مدحت العدل

وتابع:"وسامي كان واحد ربنا أمره يشيل هموم البشر كأنها قدره.. طفل مهما كانت حكمة بياض شعره وحكيم مهما نفد من غباء البشر صبره .. لا إسمك بيفرق معاه ولا هينده عليك كانه عابر سبيل بعته اللي خلقه ليك.. وحشتني يا أخويا كل سنة وانت في قلبي".

توفي سامي العدل عن عمر يناهز 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب مما استدعى دخوله المستشفى لأيام، وقد شُيعت جنازته من مسجد آل رشدان بمدينة نصر بحضور عددًا من النجوم، ثم دُفن بمدافن أسرته.