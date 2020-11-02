20 فرقة من 10 دول بمهرجان القاهرة الدولي للجاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقام الدورة الـ12 من مهرجان القاهرة الدولي للجاز في الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة أكثر من 20 فرقة موسيقية من 10 دول.

وتقدم فرق من الدنمارك وهولندا وإيطاليا والمجر وسويسرا ورومانيا والبرتغال وكرواتيا وتشيلي ومصر عروضها في مركز التحرير الثقافي (الحرم القديم للجامعة الأمريكية بالقاهرة) ودرب 1718 وكايرو جاز كلوب وروم آرت سبيس.



ومن أبرز المشاركين من خارج مصر المغنية السويسرية من أصل ألباني إلنا دوني والمغنية الدنماركية كلاوديا كامبانيول والمغنية ليندا كوفاش من المجر والمغنية المغربية سارة مولابلاد.

ومن مصر يشارك الموسيقي فتحي سلامة، الحائز على جائزة جرامي، وعازف البيانو هشام جلال، والمغنية نهى فكري، وعازف البيانو رامي عطا الله، وعازف الباص جيتار سامر جورج.

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كما يقدم المهرجان لأول مرة المنشد علي الهلباوي في مشروع يجمعه بعازف الكلارينت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.

ويشمل برنامج المهرجان، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ورش عمل وعروض أفلام وحلقات عزف جماعي ومحاضرات، إضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية في جاليري الجامعة الأمريكية عن تاريخ موسيقى الجاز في كل من أوروبا ومصر.

ويكرم المهرجان، الذي انطلق عام 2009، في دورته الجديدة عازف الجيتار عامر بركات "تقديرا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن".