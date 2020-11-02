آمبر هيرد على حق.. جوني ديب يخسر قضية "التشهير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خسر جوني ديب معركته ضد صحيفة بريطانية اتهمها بالتشهير به ووصفته بأنه يضرب زوجته بعد أن خلص القاضي إلى صحة تلك المزاعم.

ويعتزم ديب أن يستأنف على القرار الذي وصفه بـ"المنحرف والمحيّر".

ورفع نجم هوليوود (57 عاماً)، الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل "قراصنة الكاريبي" و"إدوارد سيزورهاندز"، دعوى قضائية ضد مجموعة "نيوز جروب نيوسبيبرز"، التي تنشر صحيفة "ذا صن"، والصحفي دان واتون، الذي يعمل بها، بسبب مقال نُشر عام 2018 جاء فيه أن ديب تعامل بعنف مع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد (34 عاماً).



وعلى مدار 3 أسابيع في محكمة "أولد بيلي" بلندن في يوليو/تموز، استمع القاضي آندرو نيكول إلى شهادات ديب وهيرد حول زواجهما العاصف وعلاقات مزعومة وأسلوب حياته البوهيمي ومعركته مع الكحول والمخدرات وخلافاتهما الغاضبة. وتبادل ديب وهيرد الاتهامات باللجوء للعنف.

وقال نيكول في حكمه، الذي قد يكون له تأثير كبير على سمعة ديب ومستقبله المهني، إنه يقبل بصحة ادعاءات هيرد بأنه اعتدى عليها أثناء علاقتهما التي استمرت 5 سنوات.

وأضاف نيكول أن مزاعم الصحيفة "صحيحة إلى حد كبير.. يترتب على ذلك رفض هذا الادعاء".

وقالت هيرد إن ديب كان يتحول إلى "وحش" غيور بعد الإفراط في تعاطي المخدرات والكحول.

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وأضافت أنه كثيرا ما هددها بقتلها، وروت بالتفصيل 14 واقعة قالت إن الممثل خلالها خنقها ولكمها وصفعها ونطحها وركلها.

وأخبر ديب المحكمة أنه لم يكن عنيفا أبدا تجاه زوجته السابقة، قائلا إن ادعاءاتها كانت خدعة وإنه فقد طرف أصبعه بعد أن ألقت عليه زجاجة فودكا خلال أحد الخلافات الحادة بينهما في أستراليا.

ورفض نيكول وصف ديب لهيرد بأنها جشعة، وادعاءه بأن ما روته كان خدعة.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت محامية هيرد الأمريكية في بيان "بالنسبة لمن حضروا المحاكمة في محكمة لندن العليا، فإن هذا القرار والحكم ليسا مفاجأة".

ورفع ديب أيضا دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار على هيرد في محكمة بولاية فرجينيا بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت صحيفة "صن" إن الحكم "انتصار رائع" لحرية الصحافة.

وأضافت في بيان: "يجب ألا يتم إسكات ضحايا العنف المنزلي أبدا ونشكر القاضي على تفكيره المتأني ونشكر آمبر هيرد على شجاعتها في الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة".