تقنين الحشيش وتعليم الجنس.. 120 مقترحا يصوت عليها الأمريكيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد الولايات المتحدة لمعركة الانتخابات الرئاسية، في حين يترقب العالم ليرى ما الذي ستسفر عنه نتائج السباق إلى البيت الأبيض.

لكن انتخابات الثلاثاء، 3 نوفمبر/تشرين الثاني لا تقتصر فقط على المنافسة المحتدمة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي اللدود جو بايدن.

وفي غضون ذلك يستعد الناخبون في 32 ولاية ومقاطعة كولومبيا للإدلاء بأصواتهم في 120 اقتراع محلي، تشمل إضفاء الشرعية على استخدام عيش الغراب المخدر أو "الفطر السحري" كدواء علاجي وإعطاء الموافقة على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.

وتدرس ولاية أوريجون، حيث تُباع الأعشاب المخدرة بالفعل بشكل قانوني، ما إذا كانت ستسمح بالاستخدام الطبي المنظم لمخدر "سيلوسيبين"، وهو مادة مهلوسة تُعرف باسم "الفطر السحري".

ويشير مؤيدون إلى أدلة على أن المادة الكيميائية يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على المرضى الذين يعانون من مشكلات الصحة العقلية، كما يدعم بعض المشرعين الديمقراطيين الإجراء، الذي تعارضه جمعية الطب النفسي الأمريكية.

في هذا الإطار قالت الجمعية: "نحن قلقون بشأن تحديد علاج طبي عن طريق مبادرة اقتراع. مثل هذا العلاج يجب أن يكون قائمًا على الأدلة وأن يجري تحديده فقط من خلال المعايير المهنية للرعاية".

وأضافت جمعية الأطباء النفسيين أن "العلم لم يشر بعد إلى أن سيلوسيبين علاج طبي آمن لحالات الصحة العقلية".

في الوقت نفسه، سيصوت ناخبو مقاطعة كولومبيا على مبادرة لتوجيه الشرطة لإلغاء تجريم الزراعة غير التجارية وتوزيع وحيازة واستخدام "سيلوسيبين" وأدوية مماثلة.

في أماكن أخرى، سيصوت الناخبون في 4 ولايات متجاورة هي نيوجيرسي وأريزونا ومونتانا وساوث داكوتا، على ما إذا كانوا سيوافقون على استخدام البالغين الترفيهي للماريجوانا، وهو قانوني بالفعل في 11 ولاية.

ومن المقرر أن يجيب الناخبون على سؤال يقول: "هل توافق على تعديل الدستور لإضفاء الشرعية على نوع خاضع للرقابة من الماريجوانا يسمى الحشيش؟".

وتظهر استطلاعات الرأي أن ناخبي جيرسي يؤيدون تقنين الماريجوانا، ما يفرض مزيدًا من الضغط على نيويورك لتحذو حذوها.

والبيع الترفيهي للماريجوانا قانوني بالفعل في ولايتي ماساتشوستس وفيرمونت المجاورتين.

ولاية نيويورك في المقابل، ليس لديها أي قضايا تطرح للاقتراع هذا العام، حيث ألغى الحاكم أندرو كومو مبادرة سندات بقيمة 3 مليارات دولار حول تغير المناخ بسبب الأزمة المالية التي فاقمتها جائحة فيروس كورونا.

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الخدمات القائمة على التطبيقات والعمالة المؤقتة

في كاليفورنيا يصوت الناخبون على "المقترح 22" لتحديد العاملين في الوظائف المؤقتة، مثل سائقي خدمات مشاركة الرحلات والتوصيل القائمة على التطبيقات، كمتعاقدين مستقلين وليس موظفين.

وستبطل المبادرة قانونًا أقره المجلس التشريعي جعل من السهل اعتبار السائقين موظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين ويمنحهم مزايا مثل الراتب المرضي والحد الأدنى للأجور.

الضرائب

يُسأل ناخبي أريزونا في "المقترح 208" عما إذا كانوا سيرفعون ضرائب الدخل على أصحاب الدخل المرتفع.

وتفرض المبادرة ضريبة إضافية بنسبة 3.5% على الدخل الذي يزيد عن 250 ألف دولار لمقدمي الإقرارات الضريبة الفردية، و500 ألف دولار لمقدمي الإقرارات المشتركة بالإضافة إلى الضريبة الحالية البالغة 4.5%، ويهدف الإجراء إلى جمع عائدات تمول التعليم.

وفي الوقت نفسه، سيقرر ناخبو إلينوي ما إذا كانوا سيلغون حكمًا دستوريًا يلزم جميع السكان دفع ضريبة دخل على أساس نفس المعدل الثابت بغض النظر عن الثروة.

الإجهاض

في كولورادو، سيقول الناخبون كلمتهم بشأن حظر الإجهاض بعد 22 أسبوعًا.

وسيصوت سكان لويزيانا على تعديل مقترح ينص على أنه "لا يوجد في هذا الدستور ما يمكن تفسيره على أنه يضمن أو يحمي الحق في الإجهاض أو يتطلب تمويل الإجهاض".

التمييز الإيجابي

سيعبر ناخبو كاليفورنيا عن رأيهم في المقترح 16، وهو إجراء لإلغاء الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه عام 1996، الذي يحظر التمييز الإيجابي في التوظيف العام والتعليم العام والتعاقد العام.

الأسلحة

سيقرر ناخبو مونتانا ما إذا كانوا سيمنعون الحكومات المحلية من تقنين حمل الأسلحة المخفية المسموح بها. ومدينة نيويورك لديها بالفعل قانون مماثل لمراقبة الأسلحة.

التربية الجنسية

تسأل ولاية واشنطن الناخبين عما إذا كانوا يريدون أن يطلبوا من المدارس العامة توفير تثقيف جنسي شامل، مع السماح للآباء برفض اشتراك أبنائهم.

الحد الأدنى للأجور

تسأل فلوريدا الناخبين عما إذا كانوا يريدون رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية إلى 15 دولارًا في الساعة بحلول سبتمبر/أيلول 2026. ومن المتوقع أن يمر هذا الحد.

الإسكان

ستنظر كاليفورنيا في المقترح 21، وهو إجراء يسمح للحكومات المحلية بسن الرقابة على الإيجارات في منازل ووحدات معينة.

علم الكونفدرالية

سينظر الناخبون في ولاية ميسيسيبي فيما إذا كانوا سيتبنون تصميمًا جديدًا لعلم الولاية يحل محل التصميم الذي يتضمن شكلا من علم معركة الكونفدرالية.

ويتميز التصميم الجديد المقترح بماجنوليا، وهي زهرة الولاية، على خلفية زرقاء داكنة مع أشرطة حمراء في كل طرف.