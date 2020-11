شكرا لقرائتكم خبر عن سويت نوفمبر فى عالم السينما والدراما.. أعمال فنية تقترب من العرض طوال الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة الامريكية نتفليكس، عن قائمة الاعمال السينمائية والدرامية المقرر طرحها طوال الشهر الجاري عبر منصتها، والتي ستتضمن أعمال خاصة بالهالوين وأعياد الكريسماس مثل فيلم "Operation Christmas Drop" المقرر له يوم 5 نوفمبر والفيلم الخيالي الصديق للعائلة "Jingle Jangle: A Christmas Journey" ، والذي يضم فورست ويتاكر وفيليسيا رشاد وريكي مارتن.

وجاءت قائمة الأعمال المقرر طرحها طوال شهر نوفمبر كالآتي:

A Clockwork Orange (1971)

Boyz n the Hood (1991)

Can You Hear Me? (Season 2)

Casper (1995)

Dawson’s Creek (Seasons 1-6)

Easy A (2010)

Ocean’s Eleven (2001)

Yes Man (2008)

4 نوفمبر

Love & Anarchy (Season 1)

5 نوفمبر

Paranormal (Season 1)

Carmel: Who Killed Maria Marta (Season 1)

Operation Christmas Drop (2020)

A New York Christmas Wedding (2020)

10 نوفمبر

Dash & Lily (Season 1)

Trash Truck (Season 1)

11 نوفمبر

The Liberator (Limited Series)

A Queen Is Born (Season 1)

13 نوفمبر

American Horror Story (Season 9)

Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020)

The Life Ahead (2020)

The Minions of Midas (2020)

14 نوفمبر

The Crown (Season 4)

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2009)

V for Vendetta (2005)

17 نوفمبر

We Are the Champions (Season 1)

18 نوفمبر

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (Season 1)

19 نوفمبر

The Princess Switch: Switched Again (2020)

20 نوفمبر

Voices of Fire (Season 1)

Alien Xmas (2020)

22 نوفمبر

Dolly Parton’s Christmas on the Square (2020)

23 نوفمبر

Shawn Mendes: In Wonder (2020)

24 نوفمبر

Hillbilly Elegy (2020)

Notes for My Son (2020)

25 نوفمبر

The Christmas Chronicles: Part Two (2020)

Great Pretender (Season 2)

27 نوفمبر

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker (2020)

Sugar Rush: Christmas (Season 2)

Virgin River (Season 2)

Supernatural (Season 15)