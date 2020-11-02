شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من عقد قران الفنانة درة والمهندس هانى سعد فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة درة، اليوم الاثنين، بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان من تصميم زهير مراد، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

يذكر أن هانى سعد مهندس ديكور مصري، من مواليد القاهرة عام 1980، تخصص فى مجال الهندسة المعمارية، ليصبح احد أهم الأسماء اللامعة محليا وعالميا، إذ أثبت جدارة وكفاءة واسعة فى تنفيذ مشروعات هامة وكبرى منحته شهرة فى مجاله، حتى اتخذه جيل الشباب كقدوة لقصة نجاح عصامية، حققها عبر مشوار ليس بهين.