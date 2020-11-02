شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون ممرضة مثيرة فى احتفالات الهالوين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية باريس هيلتون، الاحتفال بعيد الهالوين من خلال زي ممرضة مثير في حفل في لوس أنجلوس، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا ملفتة للأنظار خاصة أن الزى الذى ترتديه كشف عن جزء كبير من جسدها، كما حملت حقيبة يدها علي شكل حقيبة إسعافات أولية.



باريس هيلتون

وكانت باريس هيلتون نجمة تليفزيون الواقع السابقة وسيدة الأعمال حاليا قد أعلنت في فيلمها الوثائقي الجديد "هذه باريس" إنها تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي في مدرسة داخلية عندما كانت في سن المراهقة وتعمل الآن على إغلاق المدرسة.



باريس هيلتون

وذكرت هيلتون:"هناك الكثير من الناس كتبوا خطابات لي يقولون فيها ’شكرا جزيلا لك"، وقالت إنها قاطعت أبويها لمدة 20 عاما لأنهما أرسلاها إلى مدرسة بروفو كانيون في ولاية يوتا الأمريكية.

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باريس هيلتون

وتقول هيلتون في الفيلم الوثائقي الذي عرض لأول مرة على صفحتها على موقع يوتيوب هذا الشهر إنها تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي ووضعت في الحبس الانفرادي لساعات وأجبرت على تناول أدوية غير معروفة، ولفتت أنها أرسلت إلى بروفو وعدة مدارس أخرى للمراهقين الذين يعانون من اضطرابات بعد سنوات من التمرد.

وأرسلت مدرسة بروفو كانيون بيانا مكتوبا للرد على اتهامات هيلتون وجاء فيه "نحن على علم بإشارة وسائل الإعلام إلى مدرسة بروفو كانيون. يرجى ملاحظة أن المالك السابق باع المدرسة في أغسطس 2000. لذلك لا يمكننا التعليق على طريقة الإدارة أو تجربة مريض قبل ذلك الوقت".

وأضاف البيان "على مدى العقدين الأخيرين تطور علاج مشاكل الصحة النفسية... نعمل مع أفراد معقدين بشدة يشكلون غالبا خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين. ومدرسة بروفو كانيون ملتزمة بسلامة المرضى والموظفين".

وكانت الفكرة الأصلية في الفيلم هي تسليط الضوء على هيلتون كسيدة أعمال وتوضيح التصورات الخاطئة عنها لكن الأمر تطور للحديث عن مشاكل مراهقتها.

ورغم أن هيلتون لم ترغب في البداية أن يتعرض الفيلم لقضية الإيذاء إلا أن المخرجة "ظلت تشجعني أكثر وأكثر. ثم أدركت أن هذا قد يساعد فعليا كثيرا من الناس".