شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يخسر جمهوره وصراعه مع أمبر هيرد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكم القاضي أندرو نيكول ضد النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير بالممثل ضد نيوز جروب ، ناشر صحيفة ذا صن ، والمحرر التنفيذي للصحيفة دان ووتون بسبب مقال نشر عام 2018 يوصفه بالعنف الزوجي، لكن الأزمة هنا ليست ان ديب خسر القضية بل لأنه قد يخسر بسبب ذلك صراعه مع امبر هيرد كما يخسر حب جمهوره.

Advertisements

أكدت عدد من التقارير الأجنبية ان خسارة ديب في قضية ذا صن، قد تعطي نسبة أكبر لأمبر في كسب قضية العنف الجنسي التي رفعتها علي ديب، وبالتالي سيظهر ديب أمام جمهوره حول عالم نجم غير جدير بالتقدير، وهنا يفقد نجم قراصنة الكاريبي جزء كبير من مشواره الذي حققه علي مدار عشرات السنوات.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".

وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" بدايات شهرأكتوبر في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.