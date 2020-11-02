شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: أنا ومى عز الدين ضد بعض فى "خيط حرير" مستنية رأيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة سوسن بدر لمسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين المقرر عرضه اليوم الساعة السابعة مساء، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً، وكتبت سوسن بدر عبر انستجرام وقالت: "أنا ومى ضد بعض فى أولى حلقات خيط حرير الساعة 7.45 مساء على قناة ON مستنية رأيكم".

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتواصل شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، عمليات الدعاية الخاصة بالعمل بعدما طرحت البوستر الرسمى الثانى والذى تصدرته مى عز الدين مرتدية فستانا أسود، وذلك بعد طرح البوستر الأول والذى ظهرت عليه مى بالفستان الأحمر، إضافة إلى طرح البرومو الرسمى الذى كشف عن طبيعة الأحداث والشخصية التى تقدمها مى خلال الأحداث.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.