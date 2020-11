شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع الممثل الأمريكى إيدى هاسيل فى إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي الممثل الأمريكي إيدي هاسيل مصرعه في إطلاق نار بولاية تكساس خلال محاولة لسرقة سيارته.

وأفاد وكيل أعمال هاسيل لمجلة (فاريتي) بأن الممثل البالغ 30 عاما تعرض لإطلاق نار من قبل لصوص كانوا يحاولون سرقة سيارته، في واقعة جاري التحقيق بها.

ووفقا لما ذكرته شبكة (سي إن إن) نقلا عن بيان لشرطة حي جراند براري بمدينة دالاس في تكساس، فإن قوات الأمن تعاملت مع إطلاق النار الذي وقع فجر الأحد وعثرت على هاسيل مصابا بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن هاسيل تعرض لإطلاق النار قرب شقة خطيبته في حي جراند براري.

ولد هاسيل في 16 يوليو عام 1990 في تكساس وقدم أدوارا صغيرة في بداية مشواره إلى أن اشتهر بدور كلاي في فيلم "The Kids Are All Right" (2010) من بطولة جوليان مور ومارك رافالو.