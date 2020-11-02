شكرا لقرائتكم خبر عن لوجينا صالح تستعرض قصتها مع البهاق بصورتين بعد نجاح "لازم اعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل قوية حققتها حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" بعدما سلط الضوء على مرضى البهاق بصورة كبيرة من خلال الشخصية التي تلعبها الفنانة جميلة عوض ضمن أحداث المسلسل، والتي ما ان جسدتها حتي تذكر كثيرون لوجينا صالح الفتاة التي استمدت منها جميلة عوض حكايات عديدة حول الشخصية لما عانته من مرض البهاق وكونها حاولت مراراً أن تداريه بواسطة المكياج قبل أن تتحدي نفسها فى النهاية.



لوجينا صالح

لوجينا صالح نشرت صورتين لها على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : من 18 إلى 30 سنة، .. تلك الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا كانت مرتبكة ومربكة للغاية لتعتقد أن نفسها الأصلية ليست كافية، تحاول جاهدة أن تظهر للعالم كل شيء ما عدا طبيعتها الأصلية الحقيقية".

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جميلة عوض ولوجينا صالح فى صورة سابقة

ثم استكملت بكتابة : "تغطي جمالها بشدة لتوقف التعليقات والأسئلة، ولكن أثبتت 12 عامًا فقط أن ماذا تظنه ستصبحه، ما تشعر به تجتذبه، ما تتخيله تصنعه".

وعلى جانب آخر سبق وكشفت جميلة عوض أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من إمبارح من مصابات بالبهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية"، مضيفة: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جداً لأني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الإعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس".