شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ تصريحات سامى العدل.. هاجم مسمى السينما النظيفة وندم على"الديلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري ميلاد الفنان سامي العدل، والذى تخطي دوره مجرد الممثل حيث ساهم في انتاج العديد من الأفلام، كما كان بالنسبة لكثيرين في الوسط الفني بمثابة الأب الذى يحاول حل مشاكل الكثيرين، مما جعل له مكانة خاصة في قلوب زملاءه من نجوم ونجمات الوسط الفني، بالإضافة إلى تميزه بصراحته المعهودة التي لم تفارقه كلما حل ضيفاً على أحد البرامج، وفى ذكرى ميلاده نسلط الضوء عليه من خلال أقوي تصريحاته.

اللي مش عايزة تلبس مايوة تقعد في البيت

أثناء حلوله ضيفاً ببرنامج مصارحة حرة، أكد رؤيته للسينما النظيفة حينما هاجم كل من يدعو لها قائلاً أن السينما لها قوانين، وان اللى مش عاجباها قوانينها تقعد في البيت.

ندم على انتاج فيلم الديلر

بنفس البرنامج كشف عن ندمه الكبير على إخراج فيلم "الديلر" بسبب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفيلم والممثلة في 13 مليون جنيه،

اسد "شاهد ما شافش حاجة"

كما حكي سامي العدل عن كواليس مشاركته في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" حينما كان طالب، وذلك بلعب دور الأسد في المسرحية التي حققت نجاحاً كبيراً.

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حبه الكبير للزمالك.

يعتبر سامي العدل واحد من أشد الفنانين إظهاراً لانتماءاته الرياضية، حيث يعشق نادي الزمالك وسبق وأعرب عن طريقة حبه له التي لا تتعلق بحب الفوز بالبطولة ولكن لرؤيته الفريق يلعب فقط.

اكتشف احمد الفيشاوى

وخلال مقابلة تليفزيونة لاحمد الفيشاوي أكد على أن سامي العدل هو مكتشفه وروي كواليس ذلك وفضله الكبير عليه.