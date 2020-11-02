شكرا لقرائتكم خبر عن العتب ع النظر..خالد الصاوى يعتذر لمن غفل عن ذكر أسماءهم خلال تكريمه بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان القدير خالد الصاوى، عن اعتذاره الشديد، عمن تغافل عن ذكر أسماءهم من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية، خلال إهداءهم لجائزته التى حصل عليها فى مهرجان الجونة السينمائى، مبررا ذلك بضعف بصره خاصة أنه كان على المسرح بلا نظارة القراءة، قائلا: "العتب ع النظر".

وكتب الصاوى، عبر حسابه على تويتر: "أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية، مثل أ. صلاح السعدنى وأ. نبيلة عبيد وغيرهما، رغم أنهم مدونون بالورقة التى قرأت منها، لكن العتب عالنظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة".

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خالد الصاوى

وشهد مهرجان الجونة السينمائى، فى ختام دورته الرابعة، منح النجم المصرى خالد الصاوى جائزة الإنجاز الإبداعى، وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الصاوى ظهر فيه منة شلبى وصبرى فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم فى الصاوى، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوى فى السينما.

وظهر الصاوى باكيًا وقال تعليقا على الجائزة: "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم فى وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

وأهدى الصاوى الجائزة، لكل من لبنى عبد العزيز وحسين فهمى ونجلاء فتحى وميرفت أمين شهيرة وبوسى وسميرغانم ويحيى الفخرانى ويوسف شعبان ومحيى إسماعيل".