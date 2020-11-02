شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يحتفى بمئوية المخرج الإيطالي فيدريكو فيلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأميرأباظة، بمئوية المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني خلال الفعاليات، حيث من المقرر أن يصدرعنه كتاب للكاتبة آمال عثمان.

فيليني مخرج وكاتب سيناريو إيطالي، مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.

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تأثرفيليني منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية جوليتا ماسينا في عام 1943 وظلا معاً حتى وفاته في 31 أكتوبر 1993 بروما إثر أزمة قلبية.