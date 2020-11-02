شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صنع برنارد شو نجومية شويكار ونادية لطفى بـرائعته (سيدتى الجميلة)؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اليوم يتزامن مع ذكري رحيل الكاتب المسرحي الكبير جورج برنارد شو صاحب الت 50 مسرحية والذي رفض جائزة نوبل بعد منحها له عن مسرحيته الشهيرة " سيدتي الجميلة " التي صنعت نجومية الكثير من الفنانات في مصروالعالم، فلماذا رفض الجائزة ؟ وما هي أشهر أعماله ؟ وكيف أثرالفقرعلي مسيرته المسرحية في كل أعماله ؟

بداية كتب هذا الرجل العظيم ما يزيد عن 50 مسرحية ورحل يوم 2 نوفمبر عام 1950 عن عمر يقترب من (94 عاما) وظل شو يكتب للمسرح لفترة ست وأربعين سنة ما بين مسرحيات طويلة ومتوسطة، وقد أخرج عددا كبيرا من هذه المسرحيات أثناء حياته في عواصم بلدان أوروبا وأمريكا .



جورج برنارد شو وشويكار ونادية لطفي

مسرحيته الأشهر" سيدتي الجميلة " تكاد تكون المسرحية الأشهر في العالم فقد قدمت كثيرا في كل دول العالم وقد صنعت تلك المسرحية نجومية الكثير من الفنانات اللاتي قدمن الشخصية منهن شويكار في المسرح مع فؤاد المهندس وقدمتها أيضا الفنانة نادية لطفي في عمل سينمائي " أيام الحب " أمام أحمد مظهر ، كما قدمتها يسرا في عمل مسرحي باسم " كعب عالي " من انتاج الفنانين المتحدين وقامت ببطولتها حسين فهمي ووحيد سيف وانتشرت تلك المسرحية ومعالجاتها في فترات زمنية كثيرة كما نهلت السينما القصة والتيمة وقدمتها الفنانة نادية لطفي .

رفض جورج برنارد شو جائزة نوبل منذ إنشائها عام 1901 وقد قال حينها "هذه الجائزة أشبه بطوق نجاة يلقى به إلى شخص وصل فعلا إلى بر الأمان ولم يعد معرضا للخطر".

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وفي عام 1926 قبل شو الجائزة بعدما أقنعته زوجته بأنها شرف لأيرلندا، لكنه ظل مصرا على رفض الحصول على قيمتها المادية، وطلب أن تستخدم في ترجمة أعمال زميله الكاتب المسرحى "أوجست ستريندبرج" من السويدية إلى الإنجليزية.

يذكر أن بجماليون (أو "سيدتي الجميلة") كتبها جورج برنارد شو عام (1913) وهي مستوحاة من الأسطورة اليونانية التي تحمل الاسم نفسه وتحكي المسرحية قصة هنري هيغينز الأستاذ في علم الأصوات الذي يعقد رهاناً مع صديقه العقيد بيكرينغ على قدرة هيغينز على النجاح في تقديم إليزا دوليتل بائعة الزهور التي تنتمي لطبقة الـ Cockney (الطبقة الدنيا في مجتمع لندن) كسيدة مجتمع مثقفة بتعليمها كيفية التحدث بلهجة المنتمين للطبقة العليا وتدريبها على فنون الإيتيكيت و في هذه العملية يقترب كل من إليزا وهيغنز من بعضهما البعض، لكنها ترفض في النهاية أساليبه المتسلطة وتعلن أنها سوف تتزوج فريدي أينسفوردهيل الشاب الفقير المهذب.