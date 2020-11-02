شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات مشاهدة.. "بيبى شارك" أكثر أغنية استماعا فى تاريخ يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أغنية الأطفال "بيبي شارك" أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على "يوتيوب" الاثنين، منذ صدورها في يونيو عام 2016، بعدما تخطت عتبة سبعة مليارات مشاهدة متفوقة على أغنية "ديسباسيتو" التي حملت اللقب لسنوات.



بيبي شارك

وبعد النجاح الذي حققته على موقع "يوتيوب"، برزت في ترتيب "بيلبورد هوت" إذ حلّت في المرتبة الثانية والثلاثين في يناير 2019، وفقا لموقع يورو نيوز.

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الجدير بالذكر أن هناك أغنيتين كوريتين جنوبيتين ضمن آخر أربع أغنيات تصدّرت عدد المشاهدات عبر "يوتيوب". فقبل "بيبي شارك دانس"، حقق مغني الراب ساي رقماً قياسياً في عدد المشاهَدات من خلال أغنيته "جانجام ستايل" التي تصدرت "يوتيوب" مدى ثلاث سنوات.

وفي سياق أخر كان واجه ثلاثة ضباط سابقين بسجن ولاية أوكلاهوما الأمريكية مجموعة من التهم بعد أن أجبروا نزلاء على الاستماع مراراً وتكراراً إلى أغنية"بيبي شارك" الشهيرة للأطفال، حيث يواجه كريستيان مايلز وجريجوري بتلر (21 عاماً) وكلاهما من ضباط الاحتجاز في السجن بالإضافة إلى مشرفهم السابق كريستوفر هيندرشوت (50 عاماً) تهماً بالقسوة والعقاب البدني بحق سجناء، وفقاً لسجلات محكمة مقاطعة أوكلاهوما، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتعود تفاصيل القضية إلى وضع الضابطين مايلز وبتلر 5 سجناء، كل على حدة، خلال 5 مناسبات على الأقل في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، في غرفة فارغة خاصة بزيارة المحامين.