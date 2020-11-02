شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عاصى الحلانى يكشف تفاصيل تعافيه وجميع أفراد أسرته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبنانى ​الوليد الحلانى​ عن إصابته وجميع أفراد أسرته في الفترة السابقة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال الوليد، إنه ووالده الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ ووالدته كوليت الحلاني وشقيقته ​ماريتا الحلانى، أصيبوا بفيروس كورونا​، لكن تمت شفائهم منه منذ فترة.

وقال الوليد في تصريحات تلفزيونية له، "بدي خبركن إنو كل أفراد أسرتي انصابو بالفيروس، كنت مسافر لدولة مصابة، ونقلت العدوى لأبو الوليد وأم الوليد كان عندها من زمان، وإخت الوليد كمان كان عندها، لكن هلأ الحمدالله تعافينا وصرنا بخير بفضل الله"، وجاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "The Insider" :".



ابن عاصى الحلانى

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يشار إلى أن النجم عاصى الحلانى، كان قد استمتع قبل أيام بجولة نيلية، وشارك حينها متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، من الجولة، وكتب فى تعليقه على الفيديو: "يوم رائع على ضفاف النيل وفطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس الطيبة والصادقة والمحبة"، كما ظهر عاصى فى الفيديو وهو يقبل يد مسن ويتغزل فى جمال المصريين.

ويعتبر النجم عاصى الحلانى واحدًا من أبرز النجوم التى تتميز علاقاتهم مع أبنائهم، مثلما يظهر خلال الصور التى يظهر فيها مع ابنه الوليد من وقت لآخر، مثلما ظهر فى الصورة الأخيرة التى ظهرا فيها معًا عبر الحساب الرسمى لابنه على موقع إنستجرام، حين تغزل فى والده بطريقته الخاصة عبر صورة وهو نائم بين أحضانه، وعلق عليها بكتابة: "أحلى نومة بالدنيا".