مدحت العدل يحيي ذكرى ميلاد شقيقه سامى بكلمات مؤثرة: كل سنة وأنت فى قلبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص دكتور مدحت العدل على احياء ذكري شقيقه سامي العدل التي تتزامن مع اليوم الثاني من نوفمبر من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حينما كتب بوست مطول ونشرصورته حيث كتب فيه: "سامي العدل.. ساعات يبعت ربنا للناس بشرحلوين كلهم إحساس ومتصالحين مع أنفسهم.. لابيهمهم حزنهم قد ما يهمهم يطبطبوا ع الناس".
ثم استكمل حديثه بكتابة : "وسامي كان واحد ربنا أمره يشيل هموم البشر كأنها قدره.. طفل مهما كانت حكمة بياض شعره وحكيم مهما نفد من غباء البشر صبره .. لا إسمك بيفرق معاه ولا هينده عليك كانه عابر سبيل بعته اللي خلقه ليك.. وحشتني يا أخويا كل سنة وانت في قلبي”.
مدحت العدل على موقع فيس بوك
وفى سياق آخر سبق و وصف مدحت العدل، السيناريست والشاعر المعروف بإنتمائه لنادي الزمالك، النجم المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض أشرف بن شرقي أنه لاعب من كوكب اّخر.وأضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك:"أطلقت عليه أشرف بن قلبي، وهو لاعب في حتة ومكانة تانية خالص".
كما أبدى مدحت العدل تفاؤله الشديد بقدرة الزمالك على التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية. ، قائلا "الزمالك يمتلك عناصر مميزة بين صفوفه، ربما هي الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".
وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي قال العدل:"أرى أن الوداد هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية في الوقت الحالي".
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