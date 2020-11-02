شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه بفستان أحمر عاري تكشف مهامها كأم وسيدة أعمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية بيونسيه بفستان أحمربدون ظهر، وذلك في جلسة تصوير لتتصدر بها غلاف مجلة British Vogue ديسمبر 2020، وناقشت بيونسيه خلال حوارها مع المجلة مهامها كأم وكونها سيدة أعمال.



بيونسيه

كما تحدثت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا عن كيف بدأت تربية النحل وأنها علمت أطفالها أنهم "ليسوا أصغر من أن يساهموا في تغيير العالم".

وظهرت بيونسيه بأكثر من فستان خلال جلسة التصوير لكن أكثر ما أثار الجدل الفستان الأحمر الذي كشف عن ظهرها بالكامل، وهو من تصميم Christopher John.



بيونسي

أكدت مصادر مقربة من النجمة العالمية بيونسيه حسبما نشر موقع الديلى ميل أنها تستعد حاليا، ومن أجل فيلها الجديد The lion king الجزء الثانى، حيث تشارك بيونسيه بأداء صوتى فى الفيلم كما شاركت فى الجزء الأول منه ذات النسخة الحية.

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وكانت قد أعلنت ديزنى إنها تستعد لتقديم جزء جديد من فيلم The lion king الذى عرض جزءه الأول العام الماضى وحقق 1.5 مليار دولار، الجزء الثانى من الفيلم سيكون بتقنية الlive-action مثل الفيلم الأول الذى قدم عام 2019 وكان إعادة إنتاج لفيلم الرسوم المتحركة الشهير بالاسم نفسه والذى عرض عام 1994.



بيونسيه

وقال بيرى جينكينز مخرج الفيلم "إن الحصول على فرصة للعمل مع ديزنى على توسيع هذه القصة الرائعة للصداقة والحب والإرث مع تعزيز العمل فى تأريخ أرواح الناس فى الشتات الأفريقى هو حلم تحقق".

ومن المقررأن تتعلق بمرحلة الحياة الأولى ل"موفاسا" والد "سيمبا" وليس بمرحلة شباب"سيمبا"وتوليه قيادة قطيع الأسود، ولم تعلن ديزنى بعد عن موعد طرح الفيلم أوموعد إطلاق العمل بسبب جدول العمل المزدحم وغير مستقر بعد انتشار جائحة الكورونا.