شكرا لقرائتكم خبر عن سر من أسرار سامى العدل فى ذكرى ميلاده: لعب دور الأسد فى"شاهد ما شفش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سامى العدل، والذى حفر اسمه بأحرف من ذهب سواء كممثل أو كمنتج لمجموعة من أهم الأفلام، كما اعتبر بمثابة الأب بالنسبة لكثيرين من شباب الوسط الفني ممن شهدوا له بأنه كان دائم محاولة حل أي نزاع يحصل ما بين أفراد الأسرة الفنية، في صورة تعكس قيمته الكبيرة، ورغم مشوار الفنان سامي العدل الكبير إلا أنه به العديد من الأسرار والكواليس التي ربما لا يعلمها الكثيرين من محبيه مثل قصته حين لعب دور أسد بمسرحية الزعيم عادل إمام "شاهد ما شافش حاجة".



عادل امام والأسد

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القصة أوضحها الفنان سامى العدل نفسه حينما تحدث بأحد البرامج الذى حل فيها ضيفاً، مؤكداً على أنه كان طالب في المعهد وقتها، وشرف له المشاركة مع الظاهرة عادل امام بأى دور، كما كشف أنه لم يكن الأسد الشهير في القفص فقط ، لكنه قام بدور أسد في اوبريت وبعدها تم إلغاء الأوبريت .

وقد بدأ الفنان سامى العدل التمثيل فى أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" الذى تم إنتاجه عام 1972، من بطولة الفنان الراحل فريد شوقى، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل "السمان والخريف"، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية.