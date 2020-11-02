شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق بحفل ضخم لنقابة المهن العلمية بالإسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا لصالح نقابة المهن العلمية، وذلك بحديقة أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الشباب ، حيث حضر سعد بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت عبارات الترحيب والإعجاب وحرص بعدها على توجيه كلمة شكر للجمهور ووجه التحية لأهل الاسكندرية.

وأشعل سعد الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها "بحبك يا صاحبي" من مسلسل يونس ولد فضه ،"ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنه" ،"يا تمر حنه" .. وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور علي مدى قرابة الساعتين.

ويستعد سعد لاطلق اغنية جديدة "ديو" مع أمير الغناء العربي هاني شاكر وأكد انها ستكون مفاجأة يستمتع بها الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.

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