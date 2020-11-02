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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة على انستجرام:"حضن سندى بيطمنّى وبوسة من ولادى تزيّن دنيتى والحياة لى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أصالة عن فلسفتها في الحياة حالياً، من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حينما نشرت صورة مع أخيها أنس نصري، وعلقت عليها بكتابة مجموعة من الأمور التي باتت تمثلها حالياً، حين كتبت : "أشياء بسيطه مجموعها أنا .. كون قريبه روحاً وكيان .. ورده بشَعري ..أكله أعملها كلّ يوم لعيلتي ..أشعل شمعي .. رتّب غرفة قعدتي".
اصالة وشقيقها
ثم استكملت بكتابة : "أحكي مع أصحابي .. غنّي متل ما بدّي .. أحضن حنّ ماأتعب منّ إنّي كتير بهتمّ .. وأحلى هديه إجتني بهالسنه الكبيسه الّلي أنا كمان شفت غرايبها أكتر منّ غيري إنّي ماأزعل منّ شي ولا على أيّ شي .. وما أظلم حزني لأنّه ممكن يكون فيه كلّ الفرح .. حضن سندي بيطمنّي وبوسه من ولادي بتزيّن دنيتي .. نهاركم سعيد حبايبي".
وكانت كشفت الفنانة أصالة فى وقت سابق أن موضوع الزواج مرة أخرى مغلق نهائيا لديها، مؤكدة أنها لن تتزوج للمرة الثالثة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت : "قرار نهائي لا رجعة فيه لن أتزوج مرة أخرى.. عندي 4 ولاد وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لآخرالعمر، والظاهرأن هذا المشروع ما فلحت فيه".
وعن تأثير أزمتها على ثقتها بكل الرجال، قالت في تصريحات تليفزيونية على هامش مهرجان الجونة: "لم أفقد الثقة في الرجل.. ليس لدى مشكلة مع الرجل، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو أبي، وبحب الرجل صديق وأخ ويمكن أقرب من الست".
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