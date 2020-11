شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يخسر قضية تشهير ضد صحيفة بريطانية وصفته بـ"الزوج المعنف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر الممثل جونى ديب دعوى التشهيرالتى قد رفعها ضد صحيفة "ذا صن" بسبب مقال وصفه بأنه "الزوج المعنف"، وكان ديب يأمل تبييض صورته مجدداً وإعادة اعتباره.

قال القاضي، لم ينجح المدعي في دعوى القذف "على الرغم من أنه أثبت العناصر الضرورية في قضية التشهير، إلا أن المتهمين أظهروا أن ما نشروه بالمعنى الذي تحمله الكلمات كان صحيحًا إلى حد كبير، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف".



تقرير تليجراف

تابع القاضي، "لقد توصلت إلى هذه الاستنتاجات بعد أن درست بالتفصيل 14 حادثًا يعتمد عليها المتهمون بالإضافة إلى الاعتبارات الشاملة التي قدمها المدعي والتي يجب أن آخذها في الاعتبار".

جونى ديب

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change".

وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" بدايات شهرأكتوبر في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.