فيديو| إسلام إبراهيم يرد على هجوم كاملة أبوذكري: "والله العظيم مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان إسلام إبراهيم على الاتهامات التي وجهتها المخرجة كاملة أبو ذكري، لبعض نجوم مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، نشر إبراهيم مقطع فيديو يتحدث خلاله عن المسلسل وعن خطواته القادمة، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه بالعمل جعله يشعر بالخوف ولكنه يحاول التغلب على ذلك، وعلق على الفيديو قائلًا: "ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس، والله العظيم مش أنا".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

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وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قالنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.