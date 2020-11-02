إيرادات الأحد.. "Greenland" الأول و"Honest thief" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 1 نوفمبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 45 ألفًا و289 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققًا 42 ألفًا و896 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 21 ألفًا و284 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 14 ألفًا و336 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 11 ألفًا و344 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "endless" بعد تحقيقه 9 آلاف و544 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 8 آلاف و479 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم " brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 5 آلاف و521 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "trolls world tour" وحقق 3 آلاف و870 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 3 آلاف و586 جنيها.