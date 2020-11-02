مدحت العدل يُحيي ذكرى شقيقه "سامي": "كل سنة وأنت بقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا الكاتب والسيناريست مدحت العدل ذكرى ميلاد شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، التي توافق اليوم الاثنين 2 نوفمبر.

وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، تذكر العدل شقيقه بكلمات مؤثرة، إذ قال: "سامي العدل، ساعات يبعت ربنا للناس بشر حلوين كلهم إحساس ومتصالحين مع أنفسهم، لا بيهمهم حزنهم قد ما يهمهم يطبطبوا ع الناس".

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وأضاف: "سامي كان واحد ربنا أمره يشيل هموم البشر كأنها قدره، طفل مهما كانت حكمة بياض شعره وحكيم مهما نفد من غباء البشر صبره، لا اسمك بيفرق معاه ولا هينده عليك كأنه عابر سبيل بعثه اللي خلقه ليك، وحشتني يا أخويا كل سنة وانت في قلبي".

الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر، وبدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" الذي تم إنتاجه عام 1972، ثم شارك في مسلسل "السمان والخريف"، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وتوالت أعماله الفنية التي تنوعت بين السينما والتليفزيون حتى رحل عن عالمنا في يوليو 2015.