"كل سنة وأنا موجوعة من غيرك".. دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن حزنها الشديد يوم ميلادها، الذي وافق أمس 1 نوفمبر، لعدم وجود والدتها.

نشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول مرة بدونك، من عيد ميلادي الأول، كل سنة وأنا موجوعة من غيرك".

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وعلقت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي: "ربنا يرحمها ويصبرك".

كما علقت الفنانة صفاء جلال: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته حبيبتي، ويصبر قلبك، كل سنة وأنتي طيبة".

وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وتأليف وإخراج محمد سامي.