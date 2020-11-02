فيديو| نجل عاصي الحلاني يتحدث عن إصابة أسرته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الوليد نجل المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن إصابة عائلته بفيروس كورونا المستجد، منذ فترة، مؤكدًا أنهم تعافوا تمامًا من المرض.

وقال "الوليد" خلال لقائه في برنامج "The insider" بالعربي: "كنت ملتزم ولكن سافرت ولقطت كورونا، أبو الوليد وأختي وأمي لقطوها من زمان".

طرح الوليد الحلاني نجل المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب أغنية "قالتلي"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".