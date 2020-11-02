عن 30 عامًا.. رحيل إيدي هاسيل بعد إطلاق النار عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن موقع مجلة فارايتي، عن وفاة الممثل الأمريكي إيدي هاسيل عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد إطلاق النار عليه.
وقال مساعد هاسيل في تصريحات لموقع "فارايتي" إنه أصيب بالرصاص صباح أمس الأحد 2 نوفمبر، في حادث مازال قيد التحقيقات، مرجحًا أن يكون سببه سرقة سيارة، حسب قوله، وذلك أثناء تواجده في تكساس.
ولد هاسيل في 16 يوليو 1990 في كورسيكانا، تكساس. قدم العديد من الأدوار الصغيرة، وأبرزها دور كلاي في فيلم 2010 "The Kids Are All Right"، لعب دور فيل نانس في مسلسل الخيال العلمي "Surface" على قناة NBC .
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