يحيى المطرب الشاب مصطفى حسين هو وفرقته "عجم"، حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بقاعة النهر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يسعى مصطفى حسين وفرقته للمزج بين موسيقى التراث والفلكلور
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حفل مصطفى حسين في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.