تفاصيل وموعد إنطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تستعد إدارة مهرجان الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، لإنطلاق الدورة الخامسة من فعالياته خلال الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر 2020، والتي كانت قد ارجئت بسبب جائحة كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم.
وكان أعلن المهرجان عن جائزة العملالأول للشباب 2020 ( جائزة المخرج عصام السيد ) النسخة الثانية والتي تتشكل لجنة تحكيمها من الدكتورة رانيا فتح الله والكاتبة رشا عبد المنعم والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي .
فاز بالمركز الأول من القاهرة محمد هشام عن عرض " أصحاب السعادة " وفاز أشرف محمد علي من الإسكندرية بالمركز الثاني عن عرض" ماراصاد"، أما المركز الثالث فكان من نصيب مايكل مجدي من محافظة الجيزة عن عرض " الدخان " كان قد تقدم للتسابق 25 عرضا مسرحيا لـ 25 مخرجا شابا من كل محافظات مصر.
ودخل قبل اعلان تلك النتيجة عروض متميزة للقائمة القصيرة منها عرض " روري صاحب القضية سالفة الذكر " لمصطفي أحمد و" حكايات شعبية " لعبده بكري و" المشكلة " لمحمد شبابيك" الشاطئ " لضياء الدين زكريا و" كلهم أبنائي " لنور محمد و" صدي الصمت " لعبد الباري سعد.
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