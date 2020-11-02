نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة تشويقية من مسلسلها الجديد "خيط حرير"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علقت سوسن على الصورة، قائلة:" انا و مي ضد بعض في اوليحلقات مسلسل خيط حرير علي قناة ontv الساعه ٧:٤٥ بتوقيت القاهره و الاعاده ١:٣٠ صباحاً و علي الساعه ١٠ بليل و الاعاده ٥ الصبح... مستنيه رأيكم !
المسلسل من بطولة "مي عز الدين، نيقولا معوض، سوسن بدر، هنادى منهى"، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر فى أحداث "خيط حرير": أنا ومي ضد بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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