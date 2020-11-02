الليلة..عرض أولى حلقات مسلسل "خيط حرير"

تبدأ، الليلة، أول حلقة من المسلسل الجديد "خيط حرير"، للفنانة مي عز الدين، وذلك عبر قناة on الفضائية.

تعرض الحلقة في الساعة الـ 8 إلا ربع، والإعادة في تمام الساعة الـ 10مساءً،

والواحدة صباحاً.

المسلسل من بطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، سوسن بدر، هنادى منهى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه

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في إطار دراما اجتماعية حيث إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

ويمثل عودة درامية لـ مي، بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، حيث كانت آخر أعمالها الدرامية "البرنسيسة بيسة"ـ الذي تم عرضه في رمضان 2019.