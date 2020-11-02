الأربعاء..مرحلة النصف نهائي من برنامج The Voice Senior

وصل برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior في موسمه الجديد، إلى مرحلة النصف نهائيات بين متسابقي البرنامج، وذلك بعد مايقرب من شهر على انطلاقه.

تضم لجنة التحكيم 4 من كبار نجوم غناء الوطن العربي

وهم "سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم، ملحم زين"، الذين اجتمعوا للمرة الاولى في النسخة الجديدة من البرنامج Senior، حيث يختص بالمواهب الغنائية بداية من سن الـ 60 فما فوق.

يذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة الت 8 مساء على قناة MBC وقناة MBC مصر.

أتت مرحلة النصف نائيات بعد مرحلتي "الصوت وبس، المواجهة"، والتي سيتم فيها تصفية المتسابقين للوصول بهم إلى المرحلة النهائية للبرنامج والفوز باللقب.