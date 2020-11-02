فيديو..محمد عبده يقترب من الربع مليون مشاهدة بأغنية "ارتاح"

اقترب الفنان محمد عبده، بأغنية "ارتاح"، من حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية منكلمات : أحمد فلاح الرويلي , ألحان : د عبد الرب إدريس، ويقول مطلعها"ارتاح ياقلبيخلاص إرتاح ما عَاد في عُمْري كثر ما راح مَابِي هُموم الوقت تِعَذّبني مَابِي جروح الحُبْ تِبَعثِرني كَافي عليك يا قَلْبْ .. لا تِتعِبْني إنْسى التّعَبْ .. وانسى الألم .. وإنسى اللي راح أرجوك ساعِدني .. أبي ارتاح".
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يذكر ان آخر إصدارات محمد عبده الغنائية، كانت من خلال أغنية "ياجرحها"، التي تم طرحها خلال مايو الماضي، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عبد الرب إدريس، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة.
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